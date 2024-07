Attack on Titan VR: Unbreakable nous demandera d’aller terrasser du titan en réalité virtuelle le 23 juillet

Attention au vomi assuré

Attack on Titan VR: Unbreakable n’a eu de cesse d’être repoussé. Après un premier report, on l’attendait pour l’hiver dernier mais le studio Univrs n’a pas réussi à tenir son calendrier. Il est néanmoins en mesure d’annoncer aujourd’hui que son jeu arrive dans quelques jours… ou du moins une partie de son jeu. Attack on Titan VR: Unbreakable va d’abord être lancé en accès anticipé le 23 juillet prochain au prix de 4,99 €.

Un tout petit prix qui veut aussi dire que l’expérience ne sera pas immense au départ, même si on nous annonce que les deux chapitres jouables offriront entre deux à trois heures de jeu chacun. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce à quoi le jeu ressemble, voici une nouvelle vidéo de gameplay. Attention toutefois à celles et ceux sensibles à la cinétose, car ici, c’est mal de crâne assuré et estomac tout retourné au programme.

Attack on Titan VR: Unbreakable sera disponible sur les casques Meta Quest 2 et 3.