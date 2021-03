Atomic Heart illustre son mode photo dans un nouveau trailer

Présenté dernièrement via un trailer de gameplay avec du Ray-Tracing, Atomic Heart, le fameux FPS de Mundfish en pleine URSS alternative attendu par énormément de joueurs, en profite pour nous diffuser un nouveau trailer. Et non, ce n’est pas encore du gameplay.

Un mode photo pour prendre les meilleurs clichés

En effet, cette nouvelle vidéo d’Atomic Heart nous montre tout simplement son futur mode photo. En sus de son aspect graphique toujours aussi bluffant, force est de constater que ce mode sera bien pratique afin de prendre de beaux petits clichés. Cependant, on reste déçu de ne pas avoir vu les possibilités d’éditions sur ce dernier.

Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes quand même ravis de voir que le titre est toujours en vie, et dont on espère que le développement se passe bien. Pour rappel, Atomic Heart nous transporte dans un URSS alternatif où nous incarnons un agent du KGB enquêtant sur l’usine 3826, où des machines semblent s’être soulevées contre les humains.

Clairement, le jeu nous rappelle Fallout et Bioshock dans son esthétique comme dans son gameplay. Du coup, la grosse attente suscitée par les joueurs est totalement justifiée autour du titre, alléchant sur le papier.

Concernant la date de sortie d’Atomic Heart, elle est pour le moment toujours inconnue. Sachez cependant que le soft sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.