Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée donne plus d’infos, du gameplay et une date de sortie

Un nouvel Atelier ayant pour thème principal, la mémoire

Si l’on lit bien entre les lignes des paroles de Junzo Hosoi, qui remercie les fans de la série en dehors du Japon, il semblerait que le succès de la trilogie Ryza ait permis la réalisation de ce nouvel opus : Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Le RPG mettra toujours en vedette la pratique de l’alchimie, mais avec une nouvelle héroïne et un tout nouveau continent, apportant un ton assez sombre à l’univers.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se déroule dans un monde où l’alchimie est devenue un sujet tabou et est perçue comme maléfique. On suit Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, accompagnée de ses amis. Ensemble, ils entreprennent de percer le mystère de la chute de l’Empire aladissien, autrefois prospère grâce à l’alchimie. Leur quête les mène à révéler des vérités enfouies dans les souvenirs d’un passé oublié.

Le titre proposera un gameplay de synthèse amélioré, permettant non seulement de créer de nouveaux éléments à l’atelier, mais également de fabriquer certains objets utiles à l’exploration sans avoir besoin de repasser par l’atelier, grâce au système de « synthèse simple ». Pour la première fois dans la série, il sera possible de créer, d’aménager et de décorer leur propre atelier grâce à la fonction « construction ». Nous avons eu aussi un bref aperçu du système de combat qui semble reprendre plus ou moins de même dynamisme qu’Atelier Ryza 3.

Pour le design des personnages de ce nouvel opus, KOEI TECMO et Gust ont fait appel à l’artiste indépendant Benitama qui a déjà travaillé sur de précédents jeux de la licence (et d’autres jeux japonais) comme le remake d’Atelier Marie.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars 2025 sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series et Switch. Il proposera des textes en français.