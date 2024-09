Atari 7800+ : La console de 1986 revient pour la fin d’année, voici tout ce qu’il faut savoir

De la rétrocompatibilité, du moderne et de l’inédit

L’Atari 5200, victime à l’époque d’un échec commercial et même pas sortie en France, a donc été logiquement squeezée dans cette démarche de revival hardware au profit de la 7800. Concurrente des mastodontes que furent la NES et la Master System, celle-ci n’a pas connu du tout le même succès, sans compter les considérations techniques, marketing ou juridiques. Pourtant, elle détenait plusieurs avantages, comme une rétrocompatibilité quasi complète du catalogue Atari 2600 ainsi que de ses accessoires et périphériques.

Une bonne nouvelle compte tenu de la petite soixantaine de jeux 7800 contre plus de cinq-cents du côté de la 2600. La 7800 avait aussi cette surprenante cartouche High-Score permettant de sauvegarder jusqu’à 5 scores sur un maximum de 13 jeux différents, dont parmi eux Ms. Pac Man, Galaga ou Asteroids.

Alors, avec un prix de 119,99€, que va nous apporter cette Atari 7800+ ? Et bien, déjà, une reproduction identique du modèle d’origine ponctué d’un léger rétrécissement de 20%, idéal pour le rangement. Tout comme la 2600+, elle est dotée d’une sortie HDMI, câble fourni, pour se brancher aux téléviseurs et écrans d’ordinateur plus ou moins modernes. Et afin de satisfaire les envies des conditions d’époque, il sera possible de jouer en taille d’écran 4:3, même si l’écran large est bien sûr disponible aussi.

Le bébé est accompagné d’une manette CX78+, la version sans fil et légèrement upgradée de la manette classique à deux boutons de l’époque. Aussi proposée séparément au prix de 34,99€ (annoncé 39,99€ sur Amazon), ce pad dispose d’un joystick analogique amovible directement implanté au centre de la croix directionnelle. Nous avons pu tester un peu la manette sur le jeu Food Fight, la moitié du temps avec le joystick, l’autre moitié sans. Chacun des deux setups a son avantage, mais on avoue peut-être une infime préférence sans le joystick.

Outre le gamepad, nous avons aussi le joystick CX40+, lui aussi vendu à 34,99€. Pas compris dans le bundle de base, vous le trouverez tout de même dans un méga bundle de contrôleurs à 169,95$, uniquement disponible sur le site d’Atari. Les deux manettes sont en tout cas accompagnées d’un câble et d’un adapteur USB-C pour se connecter à un ordinateur. Le joystick CX40+ peut même être utilisé avec les consoles Atari d’origine grâce à son connecteur DB9.

Maintenant, les jeux. En plus de la rétrocompatibilité théorique (car rarement parfaite) du catalogue 2600 et 7800, sera inclus avec l’achat de la console le titre Bentley Bear’s Crystal Quest, la suite de Crystal Castles. Cinq autres jeux 7800+ seront disponibles au lancement :

Asteroids Deluxe

Berzerk

Bounty Bob Strikes Back

Frenzy

Space Duel

De plus, quatre nouveaux jeux 2600+ accompagneront aussi le lancement, dont trois compilations, à chaque fois sur une seule cartouche.

Caverns Of Mars

RealSports Collection, contenant les 7 jeux de sport Baseball, Basketball, Boxe, Football, Soccer, Tennis et Volleyball

Epyx Games, regroupant Summer Games, Winter Games et California Games

M-Network Collection, proposant Armor Ambush, Star Strike, Astroblast et Frogs & Flies

Notez que l’on nous a indiqué que les cartouches étaient switchables sans avoir besoin d’éteindre la console. L’Atari 7800+, ses contrôleurs, ainsi que les jeux cités seront disponibles à partir du 29 novembre 2024. Elle est d’ores et déjà disponible en précommande.