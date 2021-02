Astral Ascent : Les créateurs de Dark Devotion annoncent une campagne Kickstarter

Le studio indépendant français Hibernian Workshop a levé le voile sur leur nouveau projet qu’ils avaient teasé auparavant : Astral Ascent. On vous dit tout sur ce prochain roguelite 2D qui va bientôt lancer une campagne de financement.

Saint Seiya heroic fantasy

Le studio derrière l’excellent Souls-like en 2D, Dark Devotion, vient de révéler le trailer d’annonce pour Astral Ascent. Il s’agit d’un Roguelite en 2D qui propose de parcourir « le Jardin », un monde tout en pixel art fait main. Dans cette prison astrale, le joueur devra vaincre les 12 boss appelés « les Zodiacs ». Un pitch qui n’est pas sans rappeler celui des chevaliers de bronze.

Il sera possible de choisir entre quatre personnages jouables possédant chacun une histoire et des sorts uniques que vous pourrez ensuite améliorer de différentes façons via des modificateurs. Au vu des images, les combat promettent d’être particulièrement dynamiques et fluides. La musique sera composé par Dale North qui a déjà œuvré sur Wizard of Legends ou encore Marble Knights.

Bonne nouvelle, le titre pourra se jouer en solo mais aussi en coopération. Afin de financer ce nouveau projet qui a l’air prometteur, le studio va lancer une campagne de financement sur Kickstarter le 29 mars prochain. Une démo gratuite sera disponible afin de convaincre plus efficacement les joueurs de lâcher un billet si cela leur plait.

Astral Ascent est prévu sur PC et consoles à une date indéterminée pour le moment