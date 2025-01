Assassin’s Creed Shadows nous montre comment il nous laissera explorer plus librement sans nous trop nous tenir la main

Plus de liberté, moins de corvées

Sur son site officiel, Ubisoft a publié une série de courtes vidéos pour nous montrer à quel point l’exploration sera différente des autres autres épisodes. On peut ainsi y voir une carte du monde un peu plus épurée et moins remplie d’icones, vous laissant d’abord voyager par vous-mêmes avant de vous donner des informations plus précises sur certains lieux.

Les points de synchronisations n’ont pas disparu pour autant, mais ils fonctionneront de manière légèrement différentes. C’est en vous concentrant sur certains lieux à l’horizon que vous pourrez faire apparaitre des icones de quêtes et placer vos repères.

De plus, on nous précise que le voyage rapide via ces points pourra s’avérer être dangereux si ces derniers sont placés au cœur des territoires ennemis. Surtout pour Yasuke, puisque ce dernier devra se frayer un chemin moins direct vers ces points, étant moins agile que Naoe.

De plus, cet épisode fait une croix sur la mécanique de l’aigle qui vous accompagnait, ce qui signifie que vous devrez vous-mêmes prendre de la hauteur pour marquer vos ennemis.

Assassin’s Creed Shadows ne laisse pas pour autant tomber toute forme d’aide, vous laissant activer (au choix) un système de traçage qui vous indiquera le chemin le plus rapide vers votre destination.

D’autres vidéos et détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, restez à l’affût sur notre site puisque nous avons pu prendre en mains le titre afin de vous livrer un nouvel aperçu qui sera disponible plus tard dans la semaine.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible dès le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.