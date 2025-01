Assassin’s Creed Shadows : Jugé trop violent, un élément graphique du jeu sera censuré au Japon

CERO décapitation

Pour mettre sur le marché Assassin’s Creed Shadows au Japon, Ubisoft a été quelque peu forcé de faire une concession sur la violence graphique qui est affichée à l’écran. Afin d’obtenir la classification Z, qui est l’équivalent du PEGI 18 chez nous (et donc le niveau maximal), l’éditeur a effectué un changement sur la version japonaise du jeu. Dans celle-ci, il ne sera plus possible de décapiter les ennemis ou de trancher entièrement leurs membres, tout en rendant les blessures un peu moins « graphiques ».

Ce n’est pas la première fois que la CERO se montre plutôt sévère sur la question de la représentation de la violence à l’écran. Dead Space Remake en a récemment fait les frais, notamment à cause de morts trop brutales avec des membres qui partaient dans tous les sens. Dans sa version mondiale, Assassin’s Creed Shadows laissera le choix ou non d’afficher cette violence visuelle, mais au Japon, l’option ne sera pas présente et toutes les têtes resteront bien en place.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.