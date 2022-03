Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure d’Alberich. Celle-ci est obtenable au nord de la région de Liurnia.

Où trouver l’Armure d’Alberich ?

Emplacement : Juste après le site de grâce Rempart occidental de la capitale dans la capitale Leyndell

Une fois arrivé au site de réapparition Rempart occidental de la capitale, sortez et regardez en contrebas sur votre droite pour apercevoir un toit sur lequel vous pouvez chuter. Atterrissez puis partez sur la droite et rentrez dans la grande cathédrale par la grande porte. Vous arriverez dans la nef au sein de laquelle vous trouverez un corps possédant l’Armure d’Alberich.

