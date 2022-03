Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Shotel de l’éclipse, obtenable tout au nord de la Cime des géants plus précisément à Solcastel.

Où trouver le Shotel de l’écplise ?

Emplacement : Au nord de la cime des géants à Solcastel

Pour récupérer ce talisman, rendez-vous à l’extrême nord de la Cime des géants, plus exactement à Solcastel. Continuez sur le chemin qui s’offre à vous lors de l’entrée dans ces lieux pour finalement atteindre le site de grâce l’Église de l’Eclipse. Dans l’Église se trouve le Shotel de l’éclipse fièrement posé sur un autel . Cette arme se base principalement sur la Foi et la Dextérité pour infliger des dégâts Physique et Sacré.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.