Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Rivière sanglante, obtenable aux Cimes des géants après avoir combattu un envahisseur.

Où trouver la Rivière sanglante ?

Emplacement : Cimes des géants

Arrivé aux Cimes des géants, progressez vers la forge au sud-est de la zone. En descendant dans cette zone vous trouverez en amont une Église sur votre droite. Celle-ci est le berceau d’un site de réapparition mais aussi du fantôme envahisseur Doigt Sanglant d’Okina. Battez cet ennemi pour hériter de son Masque et de son arme : La Rivière sanglante. Cette arme demande des statistiques en Force, Dextérité et Ésotérisme pour être équipée. En contrepartie elle divise ses dommages entre du Physique et des dégâts de Feu en plus de pouvoir infliger du Saignement.

