Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Rapière myrmicéenne, obtenable près du Bastiombre.

Où trouver la Rapière myrmicéenne ?

Emplacement : Plateau d’Altus à l’ouest du Bastiombre

Une fois arrivé face au Bastiombre, dirigez-vous sur votre gauche à l’ouest et continuez tout droit jusqu’à être attaqué par Maleigh Tourbier, châtelain de Bastiombre. Faites attention au géant ennemi un peu plus loin et prononcez la défaite de ce personnage pour récupérer la Rapière myrmicéenne.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.