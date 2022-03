Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Dague céruléenne de l’assassin, obtenable dans la Catacombe des couteaux noirs.

Où trouver la Hache de Rosus ?

Emplacement : Catacombe des couteaux noirs

Cette arme est récupérable dans les Catacombes des couteux noirs à condition de vous équiper au préalable d’une Clé-lame de pierre. Pour y arriver, vous devrez suivre un ravin au nord-est de la région de Liurnia. Ce donjon est gardé par un chevalier qu’il vous est toutefois possible de contourner.

Arrivé dans ces catacombes, suivez le chemin jusqu’à arriver en face d’un mur brumeux avec une gargouille à ses côtés. Utilisez votre Clé-lame de pierre à cet endroit pour pénétrer dans la salle et récupérer la Hache de Rosus dans une pierre tombale. Cette arme répartit ses dommages entre le Physique et le Magique en se basant sur les statistiques de Force, Dextérité et d’Intelligence du personnage.

