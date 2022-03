Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Fouet, obtenable dans le Manoir de Caria.

Où trouver le Fouet ?

Emplacement : Château de Vent-Hurlant près du site de grâce Arrière du Château

Une fois avoir déverrouillé le site de grâce Arrière du Château, descendez les surfaces rocheuses pour voir une plateforme en contrebas. Il vous est possible d’y atterrir sans prendre de dégâts de chute, progressez dans cette direction.

Une fois arrivé, effectuez un saut pour atteindre la plateforme d’en face ornée d’une grille de fer avec un trou suffisamment épais pour que votre personnage puisse s’y immiscer. Laissez-vous tomber dedans et débarrassez vous de l’ennemi situé à l’intérieur de la cellule.

Sortez et prenez à droite pour continuer sur un pont en pierre. Sur la gauche de ce pont, plus bas, vous pouvez observer un toit où atterrir en sautant. Descendez du toit et partez sur la gauche jusqu’à observer une entrée dans un toit en pierre.

Sautez à tour de rôle sur les charpentes en bois visibles dans cette ouverture pour finir dans une salle pleine de rats. Dans cette dernière trône un cadavre avec le Fouet. Cette arme se base sur la Dextérité du joueur pour augmenter ses dégâts.

