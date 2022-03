Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la l’Épée cryptée, obtenable dans la capitale Leyndell.

Où trouver l’Épée cryptée ?

Emplacement : Juste à côté du site de grâce Rempart occidental de la capitale dans la capitale Leyndell

une fois arrivé au site de réapparition Rempart occidental de la capitale, sortez et regardez en contrebas sur votre droite pour apercevoir un toit sur lequel vous pouvez chuter. Atterrissez puis longez le mur de la chapelle sur votre gauche. En sautant sur le toit de deux bâtisses vous devriez atteindre l’étage du bâtiment via une entrée sur sa gauche à l’étage.

Une fois à l’intérieur, continuez tout droit et ramassez le Marteau au passage. Ce bâtiment devrait vous sembler familier puisqu’il ressemble trait pour trait au site de la table ronde. Allez d’ailleurs dans la pièce contenant cette table ronde et dirigez-vous vers la salle alors fermée où siège normalement les deux doigts. Ouvrez la porte et, sur le siège, vous pourrez récupérer l’Épée cryptée. Cette arme base tous ses dommages sur la Foi du joueur pour n’infliger que du Sacré.

