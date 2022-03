Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Bouclier de chevalier de Caria, obtenable dans l’Academie en partant du site de grâce Salon de débat.

Où trouver le Bouclier de chevalier de Caria ?

Emplacement : Académie Raya Lucaria à partir du site de grâce Salon de débat

Pour obtenir cette arme, partez du site de grâce de l’Académie. Prenez la porte pour vous diriger vers la cour et allez vers la droite, là où vous voyez un couloir en pierre où roulent d’énormes boulets en métal. N’ayez pas peur et sautez sur les rambardes pour ensuite grimper ce chemin en montée. Essayez de rester sur le côté et roulez au travers de l’énorme boule en métal pour vous en sortir indemne.

Arrivé au bout de ce chemin, un chevalier vous attend de pied ferme. Lancez l’affrontement, mais faites attention, ce dernier a plein de ressources. Parade, magie, potion, il vous faudra faire preuve de persévérance pour le battre. Évitez les attaques au corps-à-corps tant qu’il est équipé de son bouclier, puisque vous serez souvent sujet à une parade suivi par un coup critique.

La moitié de sa vie entamée, il s’équipera alors d’un bâton, lui donnant accès à une attaque à longue portée faisant de lourds dommages. Une fois battu, ce dernier vous récompense du Bouclier de chevalier de Caria. Il faudra néanmoins un peu de point en Dextérité, Force et Intelligence pour l’équiper.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.