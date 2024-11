Sony veut sortir des jeux solo majeurs tous les ans sur PS5 dès la prochaine année fiscale

Le rythme normal de PlayStation reprendra l’an prochain

Il se trouve que cette année fiscale (qui va d’avril 2024 à mars 2025) est relativement calme en sorties majeures pour Sony, car en dehors de Concord, Astro Bot et dans une moindre mesure le futur Lego Horizon Adventures, le groupe ne peut pas compter sur ses licences fortes. Hiroki Totoki tient cependant à affirmer que cette année fiscale faisait figure d’exception, et qu’à partir de l’année prochaine, Sony prévoyait de sortir des jeux solo majeurs tous les ans :

« Nous prévoyons de continuer à sortir des titres majeurs de jeux solo chaque année, à partir du prochain exercice financier. »

Cela va effectivement se vérifier dès l’année prochaine avec les sorties de Ghost of Yotei ainsi que de Death Stranding 2: On The Beach. Après cela, le planning de sorties de PlayStation est un peu plus flou, ce qui est la raison pour laquelle tout le monde attend un PlayStation Showcase en bonne et due forme. Mais que les amateurs de jeux solo estampillés se rassurent, il s’agit toujours du cheval de bataille principal pour le constructeur.