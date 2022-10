Accueil » Actualités » Apex Legends annonce Eclipse, sa saison 15 avec une nouvelle carte et une nouvelle légende

Apex Legends va très bientôt lancer sa saison 5 et Respawn Entertainment nous livre déjà tous les détails sur cette future grosse mise à jour. Nouvelle carte, nouvelle légende et nouvelles fonctionalités, on fait le point sur les nouveautés à venir du FPS / Battle Royale.

La nouvelle carte : Broken Moon (La Lune brisée)

En matière de lore, il faut savoir que cette Lune brisée a été créée il y a trente ans à partir de Cleo, la lune de Borea, qui a été frappée par une comète. Cela a donné une occasion unique à l’humanité d’expérimenter une terraformation et l’implantation d’une atmosphère. Le public ayant perdu de l’intérêt pour le projet au fil du temps, il fût repris par les jeux d’Apex.

En matière d’agencement de la carte, nous avons ainsi une colonie encore en pleine construction et beaucoup d’intérieurs assez fouillés. La carte introduit également deux nouvelles façons de se déplacer : les Zip Rails (des sortes de trains que l’on peut prendre à la manière d’une tyrolienne et qui vous permettent de voyager rapidement sur la carte selon des itinéraires définis) et les Giant POIs (des points chute où l’on peut amasser du loot tranquillement).

La nouvelle légende : Catalyst

Ce que les joueurs attendent le plus, c’est bien entendu de connaître les capacités de cette légende nommée Catalyst. Un peu d’histoire tout de même avant ça. Adolescente, Tressa Crystal Smith était une habitante de Boreas. Avec son groupe d’amis, elle dirigeait ses prières en direction d’une mystérieuse lumière provenant de la lune brisée. A l’âge de quinze ans, elle rejoint une équipe en charge de la terraformation pour reconstruire la lune. Elle sentait un lien entre son travail avec le ferrofluid et les rituels de son passé. Malheureusement, l’arrivée des jeux d’Apex ont chamboulé son quotidien paisible et elle participe désormais à la compétition en tant que Catalyst pour défendre sa terre natale.

Voici les capacités de Catalyst :

● Passif – Barricade : Grâce à sa capacité à manipuler le ferrofluide, Catalyst renforce les portes pour les consolider et les verrouiller aux ennemis tout en permettant aux coéquipiers de passer librement.

● Tactique – Pointes perforantes : Le catalyseur peut projeter une tache de ferrofluide qui se transforme en pointes mortelles lorsque les ennemis sont proches, tandis que Catalyst est immunisée contre les pointes ennemies.

● Ultime – Voile sombre : Catalyst fait apparaître un mur perméable de ferrofluide qui ralentira et aveuglera partiellement les ennemis qui tentent de se frayer un chemin à travers celui-ci. Les joueurs peuvent utiliser ces barrières pour diviser le champ de bataille ou ressusciter leur équipe dans un endroit sûr.

L’heure des cadeaux et des stickers

Parmi les petites nouveautés de cette saison 15, nous avons les cadeaux. Vous pourrez acheter des cadeaux avec des pièces Apex dans la boutique, que ce soit des objets uniques et des packs que vous pourrez ensuite envoyer à des amis. Vous avez cependant une limite de 5 cadeaux toutes les 24 heures.

Voici les conditions requises pour envoyer des cadeaux à vos amis ou proches :

Vous devez avoir activé la vérification de connexion

Vous devez être au niveau 10 minimum

Vous devez être amis avec les destinataires des cadeaux depuis au moins 2 semaines

Le donateur et le bénéficiaire doivent avoir des comptes « en règle »

Les cadeaux dans Apex Legends ne sont pas verrouillés par région, vous pourrez donc en envoyer à des amis du monde entier

Enfin, nous avons droit à une nouvelle forme de cosmétique avec les stickers (ou autocollants) que vous pourrez coller sur des objets comme les cellules de bouclier ou un kit de soin. On ne sait cependant pas encore comment les obtenir précisément.

Apex Legends : Eclipse sera disponible le premier novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.