Aperçu Mato Anomalies – Un RPG à la Shin Megami Tensei intriguant mais qui doit encore faire ses preuves

Récemment, Prime Matter et le studio Arrowiz ont annoncé l’arrivée prochaine de Mato Anomalies, un JRPG prenant place dans un univers dystopique. A l’occasion de la Japan Expo, nous avons pu essayer une démo en avant-première durant une quarantaine de minutes sur PC. L’occasion pour nous de savoir s’il s’agit d’un titre à surveiller.

Une atmosphère à la Shin Megami Tensei ?

Précisons d’abord que le studio Arrowiz est basé à Shanghai. Mato Anomalies fait donc partie de ces jeux chinois inspirés par les JRPG. Si miHoYo a pu faire des merveilles avec Genshin Impact, pourquoi pas lui ? Après avoir terminé la démo et recueilli des informations sur le jeu, on comprend qu’il ne faut clairement pas s’attendre à une production à gros budget. On le placerait plus aux côtés de titres comme Tokyo Xanadu ou encore The Caligula Effect. Malgré tout, il ne manque pas de charme avec une atmosphère que l’on a pas vraiment l’habitude voir.

Le jeu prend place dans Mato, une ville néo-futuriste inspirée du Vieux Shanghai. On y incarne Doe, un détective qui va enquêter sur de mystérieuses entités qui menacent la ville. Cette démo nous a d’ailleurs donné le point de départ de cet objectif. Notre héros s’est ainsi vu confié une affaire qui l’a amené à une cargaison suspecte dans un port de la métropole. Sans trop savoir comment, il se retrouve transporté dans un endroit inconnu au décor particulier qui n’est pas sans rappeler ceux des jeux Shin Megami Tensei avec un ton à la fois cauchemardesque et psychédélique.

A l’intérieur, il se fait attaquer par des monstres invulnérables aux balles de son révolver. Il est heureusement sauvé in extremis par Gram, un exorciste ayant le pouvoir de combattre ces créatures. Malgré des caractères très différents, notre duo de choc va collaborer pour en apprendre plus sur ces anomalies.

Pour faire court, Doe se charge de toute la partie investigation en explorant la ville et en parlant aux PNJ tandis que Gram s’occupe des bastons contre les monstres. Une mise en bouche assez sympathique grâce à des premiers échanges instaurant déjà une bonne alchimie entre nos deux héros, même si l’on attend d’en voir plus lorsque les autres protagonistes entreront en scène.

Des mécaniques de jeu encore floues

Difficile de se faire une première impression vraiment probante avec ces premiers pas. Il faut aussi savoir que le jeu est toujours en développement et donc que certains défauts rapportés ici auront peut-être disparus lors de la sortie finale. Mato Anomalies semble tout de même disposer d’une solide direction artistique. Entre la ville qui offre de très jolis plans et les donjons que l’on vient d’évoquer, on peut s’attendre à une aventure assez intrigante. On apprécie également le chara-design des personnages et les dialogues façon « roman photo » pour les moments importants.

Par contre, le titre semble avoir des lacunes graphiquement. Cela se voit surtout en ville avec de l’aliasing et des apparitions de PNJ identiques notamment. On attend tout de même de voir si la ville nous offrira plus que des zones assez étriquées. Le tutoriel nous indique qu’il y aura du contenu annexe, donc on peut l’espérer. Doe va devoir prendre le métro assez souvent (représenté par une carte des zones) pour se rendre aux quatre coins de la métropole et interroger des personnes parfois assez récalcitrantes. Pour leur faire cracher le morceau, il pourra participer à des combats psychiques qui prennent la forme d’un jeu de carte où l’on doit faire tomber la barre de l’ennemi à zéro.

On peut soit s’attaquer directement à lui ou bien aux démons de son esprit pour l’affaiblir. Cette séquence ne nous a pas vraiment convaincu (et on ne sait pas quelle sera la portée de ce mini-jeu ni même si l’on pourra créer des decks) contrairement aux combats qui ont l’air bien plus prometteurs. On reste sur du tour par tour classique avec une esthétique assez soignée. Là encore, nous n’avons fait que gratté la surface via le didacticiel. En bref, il y a encore beaucoup d’inconnues dans ce Mato Anomalies, mais ce premier contact nous donne envie d’en savoir plus. Il faut surtout s’attendre à une production assez indépendante qui ne manque pas de charme et d’originalité.

On vous conseille donc de le garder à l’œil le temps que les développeurs lâchent plus d’informations à travers du gameplay. Sachez qu’il sera disponible en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC en version dématérialisée et physique. Il disposera de textes en français et proposera le choix entre les voix anglaises et japonaises.