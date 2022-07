Prime Matter et le studio Arrowiz s’associent pour éditer Mato Anomalies

Le RPG futuriste, Mato Anomalies, a enfin son éditeur grâce à Prime Matter qui vient de signer un accord avec le studio Arrowiz. Annoncé il y a peu, le titre va nous embarquer dans une enquête enrober d’une atmosphère empruntée aux JRPG.

Mato Anomalies, le jeu qui a bon Doe

Avec Genshin Impact, on a vu que les studios chinois pouvaient faire des jeux ambitieux fortement inspirés de ceux de l’archipel nippon et surtout dans la direction artistique avec un style anime/manga. Un chemin qu’a emprunté Arrowiz pour son RPG dystopique, Mato Anomalies. Un petit coup d’œil au trailer ci-dessous suffit pour aussitôt nous rendre curieux.

Le titre nous fera incarner le détective Doe, un protagoniste qui va devoir découvrir ce qui se cache derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles. Il sera accompagné d’un mystérieux exorciste du nom de Gram. Bien que l’exploration de la métropole (décrite comme une version néo-futuriste du Vieux Shanghai) et la résolution de l’enquête feront partie intégrante du jeu, il restera un JRPG dans l’âme avec des donjons à explorer et des combats au tour par tour.

En plus de discuter avec de nombreux PNJ pour faire avancer l’enquête, il vous sera possible de recruter de nouveaux alliés. En outre, on peut apparemment s’attendre à des renforcements de liens façon Persona.

À propos de l’accord avec Prime Matter, Horace Xiong, PDG de Arrowiz nous dit ceci :

« Nous sommes impatients de partager le jeu sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans maintenant. Notre équipe créative a imaginé une histoire profonde ainsi qu’un univers unique, celui de Mato Anomalies, dont la passion a donné vie au design. Plus de 50 personnes talentueuses sont impliquées dans ce projet, sans compter les partenaires externes. Nous sommes encouragés par notre partenaire Prime Matter qui croit en notre studio et en notre vision globale ».

Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director chez Prime Matter déclare quant à lui :

« Nous sommes ravis de nous associer à Arrowiz pour cette sortie. Mato Anomalies s’inscrit parfaitement dans notre vaste portefeuille de jeux de qualité. Compte tenu de la grande ambition du studio cette association convient parfaitement à Prime Matter et nous avons hâte de pouvoir accompagner l’équipe avec notre expertise locale et globale en matière d’édition et de marketing ».

Mato Anomalies est prévu pour 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC en version dématérialisée et physique. Il disposera de textes en français et propose le choix entre les voix anglaises et japonaises.