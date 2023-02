Où précommander l’édition physique de Mato Anomalies au meilleur prix ?

Si le mois de février a été particulièrement riche en sorties jeux vidéo, mars ne va pas non plus nous épargner. Si de nombreuses grosses productions sont attendues, n’oublions pas les titres un peu plus modestes, à l’instar de Mato Anomalies, un jeu qui mélange RPG, enquête et visuel novel. Ambitieux à son niveau, il s’agit du premier projet du studio chinois Arrowiz, récupéré par l’éditeur Prime Matter. Bonne nouvelle, il y aura bien une édition physique et ce, sur l’ensemble des plateformes.

Où acheter Mato Anomalies au meilleur prix

Si vous ne connaissiez pas le titre, sachez que Mato Anomalies se présente comme un RPG assez proche d’un Shin Megami Tensei, au budget plus restreint. On y incarne Doe, un détective qui va devoir mener l’enquête dans une ville néo-futuriste, et qui va enchaîner les donjons, résolutions d’énigmes et discussions avec d’autres PNJ, le tout entrecoupé de combats au tour par tour. Le titre sortira en édition numérique sur les stores habituels mais également en physique.

La version boîte a déjà présenté sa jaquette, que vous pouvez visualiser plus bas et qui reprend l’illustration principale. Il est possible dès maintenant de précommander le jeu à un tarif plutôt abordable : il est vendu au prix conseillé de 39.99€, un montant tout à fait honnête pour une production plus modeste comme celle-ci. Si vous souhaitez précommander ou acheter le jeu, n’hésitez pas à passer par le comparateur de prix situé au-dessus : cela vous permet de le trouver au meilleur tarif actuellement mais aussi de soutenir notre site.

Rappelons que Mato Anomalies sortira le 10 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre preview ou découvrir un premier avis en vidéo.