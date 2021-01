On a joué à Little Nightmares II, une suite classique mais encore plus effrayante

Faisant suite à un premier opus très apprécié, Little Nightmares II promet de nous faire vivre une aventure encore plus terrifiante que son aîné. Cette fois-ci, le joueur contrôlera Mono, un petit être qui sera aidée de Six, héroïne du première épisode, pour faire face à des menaces cauchemardesques dans des niveaux aux décors sombres et lugubres.

Un second opus prometteur

On a pu essayer durant quelques heures ce second opus, où l’on a pu parcourir les deux premiers niveaux du jeu. Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre aperçu écrit ou regarder cette vidéo où on vous résume tout ce qu’il y a à savoir sur ce Little Nightmares II.

Little Nightmares II sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch dès le 11 février prochain. Pour rappel, Little Nightmares est offert sur PC jusqu’au 17 janvier.