Aperçu Among Trees – La survie relaxante

Dans les tuyaux depuis maintenant 2 ans, le titre de FJRD Interactive s’est dévoilé lors du PC Gaming Show et a annoncé par la même occasion sa sortie sur l’Epic Games Store en accès anticipé le soir-même. Véritable claque visuelle lors de la diffusion du trailer, se plaçant parmi les jeux les plus marquants dévoilés lors de cette conférence, Among Trees vous promet une survie presque relaxante en pleine forêt, où vous allez devoir chercher de quoi rebâtir votre cabane, pour en faire un véritable havre de paix.

Exclusivité temporaire de la plateforme Epic Games Store, Among Trees reprend les codes classiques des jeux de survie : gestion de la faim, du sommeil, récolte de ressources et craft. Mais cette ambiance relaxante tant promise, ajoutée aux graphismes magnifiques présentés lors de la bande annonce du PC Gaming Show, est-elle finalement retrouvée en jeu ? Nous allons tenter de vous présenter le titre de long en large pour tenter de répondre à cette question.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu jouer à Among Trees durant une dizaine d’heures, nous permettant de tester les différents modes de jeu (zen et standard) et essayer d’explorer le jeu le plus largement possible. La configuration PC utilisée lors de ce test est la suivante : processeur Intel Core i5-6300HQ, 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950M.



Des graphismes à couper le souffle

Le trailer que nous citions précédemment dans l’article posait les bases : l’univers d’Among Trees est de toute beauté. Mais parfois (souvent vous dites ?), entre une bande annonce et les vraies séquences de jeu, il y a un monde. Mais en ce qui concerne le titre de survie de FJRD Interactive, il n’y a pas de publicité mensongère : vous serez directement happés dans l’ambiance de cette forêt, même en laissant les graphismes en low ou medium.

Bien entendu, pour une expérience optimale, la configuration ultra vous fera dresser les poils, mais attention à posséder un PC qui pourra le faire tourner : on touche là le revers de la médaille, Among Trees semble assez gourmand et l’expérience sera vite complexe sans la configuration adéquate avec notamment un bon nombre de lags. S’agissant d’un accès anticipé, il est possible que l’optimisation ne soit pas encore bien établie, espérons que le titre sera un peu moins gourmand dans un futur proche.

Sans rappeler visuellement le titre Firewatch, sorti il y a maintenant plusieurs années, particulièrement sur les jeux de lumière, Among Trees est une claque visuelle. Les rayons de soleil filtrant à travers les branchages, vous laissant une perspective folle vous laisseront pantois, quitte à parfois oublier qu’il s’agit là avant tout d’un jeu de survie ! Et que dire du cycle jour/nuit qui vous récompensera avec des moments magiques, surtout lors des couchers de soleil. À l’inverse de certains jeux où la nuit tombera d’un coup, sans prévenir, ce qui n’aide pas pour l’immersion, dans Among Trees, tout se fait progressivement et en douceur.

Un gameplay simple mais efficace

À peine Among Trees lancé, vous serez plongé dans une forêt, sans trop d’indications sur ce que vous devrez faire. Seule une cabane en piteux état sera visible à proximité avec, tout autour, différentes ressources présentes par terre comme des branches, des cordes ou bien des planches. Vous l’aurez compris : il va falloir reconstruire votre cabane pour en faire un véritable havre de paix autosuffisant. Parti de rien, vous allez pouvoir agrandir votre cabane pour y créer un atelier, une cuisine, une pièce de stockage, bref la maison idéaliste pour tout survivaliste accompli.

Chaque amélioration de cabane vous demandera un nombre précis de ressources, qui deviendront forcément de plus en plus difficiles à trouver : vous commencerez par devoir ramasser des branches et des planches, traînant par-ci par-là, puis les matériaux demandés seront de plus en plus élaborés. Heureusement, il vous suffira d’explorer non loin de votre foyer pour trouver ce qu’il vous faut mais attention : certains endroits vous récompenseront de nombreuses ressources mais seront farouchement gardées par un ennemi, qui troublera votre quiétude : l’ours. Agressif, le rencontrer en début de jeu sera synonyme de mort pure et simple. Heureusement, Among Trees dispose d’une possibilité de sauvegarde, directement dans votre cabane, ce qui vous permettra d’éviter de tout recommencer à zéro après une mauvaise rencontre.

Une fois que vous avez progressé un petit peu en jeu, vous débloquerez également votre atelier qui vous permettra de fabriquer tout un tas de ressources, des ressources simples jusqu’aux objets plus élaborés. Vous allez même pouvoir créer des objets de décorations, pour faire de votre petite cabane sommaire, un véritable manoir en pleine forêt. Bien entendu, il va falloir dans un premier temps vous focaliser sur les objets réellement nécessaires à votre survie avant de commencer à vous prendre pour Valérie Damidot et faire maroufler dans tous les coins.

À côté de cet objectif de reconstruction, Among Trees vous proposera tout ce qui fait le sel d’un jeu de survie : gestion de la faim et de la santé ainsi que la gestion de la fatigue. Avant de partir faire une longue exploration en quête de nouvelles ressources, il va donc falloir prévoir de la nourriture et faire attention à votre jauge de fatigue : une fois proche de zéro, il va falloir se dépêcher d’aller retrouver votre lit douillet. Des ingrédients somme toute classiques pour un jeu de survie mais diablement efficace. De plus, Among Trees ne se classe pas parmi les jeux de survie qui seront exigeants sur la gestion de ces jauges : l’ambiance relaxante tant promise est belle et bien là, et l’angoisse de se retrouver sans nourriture et avec une barre de santé à zéro est quasiment absente du titre.