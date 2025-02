Koira, un jeu d’aventure édité par DON’T NOD, prend un peu d’avance et sortira le 1er avril

DON’T NOD réorganise son planning

On a désormais davantage l’habitude d’annoncer des retards que des jeux qui arrivent en avance, mais DON’T NOD a bel et bien une bonne nouvelle à nous partager aujourd’hui. Koira semble être fin prêt pour sa sortie puisqu’il sera en avance de plus de deux semaines, et prévoit maintenant d’être disponible dès le 1er avril 2025 sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 5. Peut-être pour éviter de sortir la même semaine que la deuxième partie de Lost Records: Bloom & Rage, récemment repoussée ?

Allez savoir, mais on ne se plaindra pas de découvrir Koira un peu plus tôt. Dans ce dernier, il faudra prendre sous son aile un petit chiot tout en traversant une forêt mystérieuse et pleine de dangers. Vous devrez gagner la confiance de votre nouveau meilleur ami tout en résolvant des énigmes pour avancer, le tout en échappant aux chasseurs sans foi ni loi. Si le pitch vous tente, vous pouvez essayer dès maintenant la démo de Koira qui est proposée sur Steam dans le cadre du Steam Next Fest.