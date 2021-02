Anno 1800 sera jouable gratuitement du 25 février au 1er mars

Disponible depuis avril 2019 sur PC, Anno 1800 semble avoir rencontré un certain succès auprès des joueurs et des joueuses. Pour preuve, à l’occasion du déploiement de son 7ème DLC intitulé « Port d’attache », le premier du Season Pass de l’Année 3, le titre se laissera approcher par l’intermédiaire d’un week-end gratuit du 25 février au 1er mars.

Des réductions en pagaille

Pendant cette période, Ubisoft proposera aux personnes satisfaites de leur essai des réductions sur son jeu de gestion et de stratégie. Comptez 29,99€ (contre 59,99€ habituellement) pour obtenir la version de base, 51,99€ (contre 79,99€) pour acquérir l’édition Gold Year 3 qui comprend en plus le pack Deluxe et le Season Pass de l’Année 3, et 82,49 € (contre 109,99€) pour avoir l’édition complète Year 3 qui inclut l’ensemble du contenu sorti depuis 2019.

Rappelons également que, les deux autres DLC attendus cette année, « Saison touristique » et « Vers les sommets », sont prévus pour le printemps et l’été prochain.