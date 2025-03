Animal Well, Kena: Bridge of Spirits et d’autres jeux quitteront prochainement le PlayStation Plus Extra

Plus que quelques semaines pour jouer à ces jeux

Puisque les jeux du mois de mars du PlayStation Plus Extra & Premium sont enfin là (avec des jeux comme Prince of Persia: The Lost Crown et bien d’autres), on sait maintenant quels sont les titres qui quitteront le service aux alentours de la mi-avril. Ce sont donc 8 jeux qui sont concernés, et certainement pas des moindres, à savoir :

Et on ne pourra que vous en conseiller plusieurs dans cette liste, à l’image d’Animal Well, l’un des meilleurs jeux indépendants de 2024, ainsi que Kena: Bridge of Spirits, qui s’est montré aussi agréable à jouer que beau à regarder. Slay the Spire mérite évidemment le coup d’œil, mais reste à voir si vous arriverez à décrocher de son système très addictif avant qu’il ne sorte du catalogue.