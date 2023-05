Amazon Prime Gaming : 8 nouveaux jeux offerts avec Turnip Boy, Tandem: A Tale of Shadows et d’autres

Huit jeux indépendants à découvrir pour les abonnés

En plus des 15 jeux offerts en ce mois de mai, 8 nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection Prime Gaming pour tous les abonnés. Parmi les titres les plus connus, on peut noter la présence de Turnip Boy Commits Tax Evasion, mais aussi de deux jeux que vous avez pu voir lors de nos AG French Direct, à savoir Shattered: Tale of the Forgotten King et Tandem: A Tale of Shadows.

Voici la liste complète des nouveaux jeux offerts pour ce mois de mai sur Amazon Prime Gaming :

Beasts of Maravilla Island

Calico

DKO: Divine Knockout

Double Kick Heroes

Shattered: Tale of the Forgotten King

Tiny Robots Recharged

Tandem: A Tale of Shadows

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Vous avez désormais jusqu’au 26 juin prochain pour mettre la main sur cette sélection sur le site de Prime Gaming.