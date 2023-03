Accueil > Actualités > Prime Gaming : Voici les 15 jeux offerts aux abonnés pour le mois d’avril, avec Wolfenstein: The New Order

Il n’y a pas que le PlayStation Plus ou le Xbox Game Pass qui permettent de mettre la main sur des jeux en payant un abonnement. Amazon développe également de plus en plus son abonnement Amazon Prime avec sa section Prime Gaming, qui permet chaque mois de mettre la main sur plusieurs jeux, souvent considérés comme retros, et ce sans surcoût pour tous les abonnés. Le géant de la vente a aujourd’hui dévoilé sa sélection d’avril, il y a beaucoup de jeux à découvrir.

La liste des jeux offerts en avril sur Prime Gaming

Pour ce mois d’avril, ce sont pas moins de 15 jeux qui vous seront offerts si vous êtes abonnés à Prime Gaming, avec en tête d’affiche Wolfenstein: The New Order, le FPS de Bethesda qui commence maintenant à se faire vieux mais qui reste très réussi.

Voici la liste complète des jeux offerts dans l’abonnement Prime Gaming en avril 2023 :

6 avril

Wolfenstein: The New Order (code GOG)

Ninja Commando

Art of Fighting 3

13 avril

The Beast Inside (code GOG)

Icewind Dale: Enhanced Edition

Crossed Swords

Ghost Pilots

20 avril

Beholder 2

Terraformers

Metal Slug 4

Ninja Masters

27 avril

Looking for Aliens

Grime

Sengoku

Magician Lord

Voilà de quoi vous occuper durant tout le mois avec quelques classiques à (re)découvrir.