Amazon Prime Day : une sélection de Cartes Micro SD en réduction

Avec son Amazon Prime Day 2020, le distributeur nous offre tout un tas d’offres qui sont bien entendu réservés aux abonnés Prime. Et si beaucoup vont scruter les réductions sur les jeux, il ne faut pas oublier que le matériel bénéficie également de promotions, comme les cartes Micro SD de SanDisk.

Des Micro SD à bas prix

Si vous souhaitez équiper votre Nintendo Switch d’une carte mémoire Micro SD pour accueillir quelques jeux en plus, cette offre devrait vous intéresser. On retrouve ainsi des offres sur les cartes 64 Go et 128 Go, qui affichent désormais des prix très intéressant et qui vous permettront de stocker pas mal de jeux à l’intérieur. On retrouve même une Micro SD de 128 Go à l’effigie de Nintendo pour les plus collectionneurs.

Pour ne rien manquer du Amazon Prime Day 2020, n’hésitez pas à consulter notre article de conseils ainsi que notre récapitulatif des offres du jour. Si vous ne savez pas quelle carte Micro SD choisir pour votre Switch, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat.