Alfred Hitchcock – Vertigo sortira le 27 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Disponible depuis fin 2021 sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, Alfred Hitchcock – Vertigo va bientôt arriver sur consoles. En effet, par l’intermédiaire d’un court trailer, Pendulo Studios et Microids ont annoncé que le jeu d’aventure narratif sortira le 27 septembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Une édition physique également au programme

Alfred Hitchcock – Vertigo sortira sur PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch le 27 septembre 🌀. Découvrez le trailer d’annonce et les éditions physiques du jeu, déjà disponibles en précommande ! pic.twitter.com/zzA3ZEjs1R — Microids (@Microids_off) July 20, 2022

Autre bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont un peu réfractaires aux achats au format dématérialisé, une version physique du titre est apparemment d’ores et déjà disponible en précommande. Cette Limited Edition inclura le jeu sur la plateforme de son choix, l’artbook officiel The Art of: Alfred Hitchcock – Vertigo ainsi que la bande originale numérique de la production composée par Juan Miguel Martín Muñoz (Blacksad, Yesterday Origins).

Rendez-vous dans environ deux mois pour découvrir Alfred Hitchcock – Vertigo sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo.