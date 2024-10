Alan Wake 2 va recevoir une mise à jour anniversaire qui ajoute beaucoup de fonctionnalités

Ne tombez plus jamais à court de munitions

Remedy a publié un nouveau post sur son blog dans lequel il explique vouloir publier une mise à jour anniversaire pour Alan Wake 2, qui sera disponible pour tout le monde dès demain, le 22 octobre.

Elle contiendra de nombreuses fonctionnalités qui rendront l’expérience plus modulable et agréable. D’abord, pour celles et ceux qui jouent sur la version PlayStation du jeu, on notera une amélioration du support de la DualSense, avec l’utilisation du gyroscope de la manette et des retours haptiques un peu plus nombreux sur les objets (et pas que sur les armes).

De manière plus globale, la possibilité d’inverser les axes X et Y sera ajoutée, tandis qu’un menu Assistance sera intégré avec tout plein d’options à modifier à votre guise, comme le fait d’exécuter les QTE automatiquement, d’avoir des munitions illimitées, des recharges de batterie de lampe-torche sans fin, des objets de soins à foison… De quoi rendre l’expérience moins frustrante si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur l’histoire du jeu.

Alan Wake 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus à son sujet.