Ragnarock : Un DLC en partenariat avec le Hellfest déboule en juin prochain !

Ragnarock, le jeu rythmique en VR qui nous avait convaincu, annonce lors de notre AG French Direct un nouveau DLC à venir prochainement. Et pas n’importe quel DLC, car il sera en partenariat avec un festival de métal bien connu.

Le Hellfest à l’honneur dans un nouveau DLC

Et comme vous l’avez lu dans le titre, Ragnarock nous annonce dans ce trailer une collaboration avec le Hellfest pour son prochain contenu téléchargeable payant. Dans ce dernier, on y retrouvera de nouvelles musiques du line up du Hellfest de cette année, un nouvel environnement, et bien d’autres joyeusetés. Désormais, il n’y a plus qu’à attendre un prix pour ce DLC, et tout le contenu dont il disposera.

Pour rappel, ce nouveau DLC de Ragnarock sortira en juin prochain sur Steam VR, Oculus Quest via le Meta Quest ainsi que sur HTC Vive.