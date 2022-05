Propagation Paradise Hotel : Le titre VR s’annonce dans un premier trailer oppressant

L’AG French Direct, c’est aussi de la VR avec Propagation : Paradise Hotel, qui s’illustre avec un premier trailer. Et une chose est sûre, il faudra avoir le cœur solide.

Un premier trailer de gameplay angoissant qui fait envie

Effectivement, cette première vidéo de gameplay en guise d’annonce a de quoi glacer le sang. Se présentant comme un standalone à Propagation VR, Propagation Paradise Hotel sera dans la même veine que son prédécesseur, ou presque. Le soft ne sera plus un wave shooter statique, et accentuera clairement le côté horrifique se situant cette fois-ci dans un hôtel. Il sera enfin possible de se déplacer librement, de fouiller les environs afin d’y trouver divers objets ou armes pour se défendre contre les nombreux zombies terrifiants.

La présence d’une lampe torche sera de la partie pour donner un côté encore plus horrifique. On notera d’ailleurs une ambiance assez stressante tout le long de ce trailer de gameplay, et ce Propagation Paradise Hotel semble bien parti pour être un bon survival horror en VR avec des zombies, suivant presque les traces d’un certain Resident Evil dans le gameplay.

La production de Wannadev Studio est encore en pré-alpha actuellement, et n’a pas encore de date de sortie à son actif, même si l’on se doute que le tout sortira sur les casques Oculus et HTC.