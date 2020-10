AG Hebdo – Notre avis sur Star Wars Squadrons, Genshin Impact et les news de la semaine

Comme chaque semaine sur notre chaîne Twitch « AGTV », nous revenons sur l’ensemble de l’actualité et des sorties vidéoludiques. L’AG Hebdo est une émission qui prend place chaque jeudi soir à partir de 20 heures. Cette semaine signe l’arrivée de deux nouveaux titres, à savoir Star Wars Squadrons et Genshin Impact. Nous avons donc donné notre avis sur ces deux jeux après y avoir joué plusieurs heures. Bien évidemment, nous avons aussi parcouru l’actualité vidéoludique de la semaine.

AG Hebdo – 1 Octobre 2020

C’est en compagnie de Mik, Nymeko, Jordan et DubZ que nous avons parcouru l’ensemble des news de la semaine. Au programme, la date de l’arrivée de l’EA Play dans le Xbox Game Pass, Naoki Yoshida qui rassure les joueurs concernant FFXVI ou même les premiers tests de la Xbox Series X. On sent que la Next Gen arrive très rapidement, la communication s’accélère du côté des deux constructeurs.

Nous avons profité de la présence de Jordan pour débattre autour de Star Wars Squadrons, la simulation de combat spatial dans l’univers de George Lucas. Il a en effet testé le titre de longues heures pour le site et il est venu nous en parler. Alors, le dernier jeu de l’une des plus grosse licence a-t-il réussi à sortir des sentiers battus ? Réponse dans notre émission.

