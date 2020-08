AG French Direct : Des précisions supplémentaires (Durée, où regarder…)

Il y a quelques jours, nous vous annoncions, non pas sans fierté, la mise en place de l’AG French Direct, un tout nouvel événement qui met en avant les productions vidéoludiques francophones. Et puisque l’heure de l’émission se rapproche, voici quelques compléments d’informations sur ce que vous pouvez en attendre. Durée finalement plus longue, traductions et d’autres joyeusetés s’ajoutent.

Qu’est-ce que l’AG French Direct ?

Commençons par rappeler les bases. L’AG French Direct, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une émission de type Nintendo Direct qui se concentre exclusivement sur les jeux développés par des studios francophones, qui viennent de France et d’ailleurs. Ce Direct sera donc composé d’une multitude de trailers sur les jeux à venir, ainsi que divers journaux de développeurs et des présentations de gameplay commentées. Vous y retrouverez des informations sur les titres à paraître, mais aussi des mises à jour sur des jeux qui sont déjà sortis.

Evidemment, l’intégralité des présentations seront en français. Mais puisque l’on a aussi pensé à nos amis et confrères anglophones, l’AG French Direct sera intégralement traduit en anglais ! Les sous-titres, aussi bien français qu’anglais, seront disponibles directement via notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.

Où regarder l’AG French Direct ?

Pour regarder l’événement, vous pouvez tout simplement mettre la vidéo ci-dessus en favori. Elle se lancera automatiquement le 26 août à 17 heures. Vous pouvez également activer le Rappel pour être notifié du début de la vidéo !

Et si jamais vous êtes frileux à l’idée de regarder sur YouTube, nous serons également sur les autres réseaux :

A noter qu’à l’heure actuelle, on peut vous assurer un sous-titrage anglais et français sur YouTube et Facebook. Nous vous confirmerons ce qu’il en est sur Twitch très prochainement.

Qui participe à l’AG French Direct ?

Cette émission durera finalement 75 minutes contrairement à ce que nous avions annoncé précédemment, le temps nécessaire pour couvrir une bonne partie – même si très loin d’être exhaustive – de la production francophone. Même si l’on ne veut pas gâcher le surprise, voici quelques studios et éditeurs qui ont répondu présent pour participer à l’AG French Direct :

The Game Bakers

Arkane Studios

Goblinz Studio

Novaquark

Artefacts Studio

Splashteam

CCCP

Microids

Redlock Studio

Atypique Studio

Passtech Games

Lozange Lab

Flying Oak Games

Tea for Two

RyseUp Studios

Piece of Cake Studios

Un Je Ne Sais Quoi

Et d’autres encore secrets

Ce Direct aura lieu dès demain, soit le 26 août à 17 heures. Il pourra être visionné via notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitch, ainsi que sur Facebook. Un replay sera évidemment proposé par la suite.

Des interviews et des lives suivront

Mais cela ne se résumera pas qu’au Direct. Dès lors que l’émission sera terminée, vous retrouverez toutes les informations sur les jeux présentés directement sur le site, avec des previews et des interviews exclusives des artistes qui se cachent derrière ces jeux. Si le monde du développement vous intéresse, vous aurez donc de nombreuses histoires à découvrir sur les studios, et même si les développeurs qui tentent le pari fou de créer un jeu en solo.

On vous donne également rendez-vous sur notre chaîne Twitch AGTV juste après le Direct, puisque de nombreux développeurs qui participent à l’événement viendront présenter leur jeu en live et pourront ainsi répondre à toutes vos interrogations, le tout, au cours de créneaux de 30 minutes par studio.

Le planning exact sera communiqué ce mercredi dans la journée. En attendant, vous pouvez noter ces horaires :

Mercredi 26 août à 17 heures : AG French Direct

Mercredi 26 août de 18h30 à 21h30

Jeudi & Vendredi de 16h à 19h

Rappelons que cet événement est 100% indépendant et qu’il n’est financé par aucune organisation externe. Il s’agit simplement d’une volonté de la part de notre équipe de proposer un format nouveau en France, bien que déjà exploité par les grandes compagnies et d’autres médias anglophones comme The Escapist Magazine ou GamesRadar.

GOG soutient d’ailleurs l’événement en tant que partenaire et nous permettra d’avoir un peu plus de visibilité. On espère vous voir nombreux pour cet événement qui mettra en lumière de belles choses en provenance du paysage vidéoludique francophone.