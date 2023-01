Activision-Blizzard : La CMA repousse sa décision finale concernant le rachat de l’éditeur par Microsoft

Le suspense autour du rachat le plus médiatisé de notre industrie va encore durer un moment. Cette semaine, le conflit entre la FTC (l’organisme de régulation américain) et Microsoft à propos d’Activision-Blizzard s’est officiellement lancé tandis que les autorités européennes et britanniques essayent toujours de savoir s’il faut s’opposer ou non à cette acquisition. Il y a quelques jours, la CMA (régulateur au Royaume-Uni) publiait un rapport concernant l’avis du public face à ce rachat, en montrant que les consommateurs étaient majoritairement pour cette fusion. Malgré cela, l’organisme britannique va prendre plus de temps pour acter sa décision, comme le relaye GamesIndustry.biz.

L’enquête se poursuit

Avant aujourd’hui, la CMA s’était engagé à publier son rapport final sur cette affaire le 1er mars au plus tard, mais les plans ont changé puisque cette deadline est maintenant fixée au 26 avril.

Un sacré report qui peut s’expliquer pour des tas de raisons, comme un besoin d’enquêter plus en profondeurs sur les impacts d’un tel rachat sur le marché, ou bien simplement de voir comment la FTC va tenter de mettre des bâtons dans les roues de Microsoft. Rien ne dit pour autant que la CMA suivra le sens du vent, mais on peut s’imaginer que le régulateur britannique se montre prudent en regardant d’abord la FTC agir. Officiellement, la CMA déclare simplement avoir besoin d’élargir son enquête :

« En prenant cette décision, le groupe d’enquête a tenu compte de l’étendue et de la complexité de l’enquête et de la nécessité d’examiner un grand nombre de preuves ainsi que des observations des parties principales et des tierces parties, mais aussi de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour tenir pleinement et dûment compte des commentaires qui seront reçus en réponse aux conclusions provisoires du groupe d’enquête, afin de parvenir à une décision finale dans le délai légal. »

Cela ne veut pas non plus dire que la décision de la CMA sera connue le 26 avril et pas avant. Il se pourrait tout à fait qu’un avis préliminaire soit rendu public bien avant cela, mais c’est encore difficile à prévoir.