Activision-Blizzard déclare avoir renvoyé 20 employés suite aux enquêtes sur le harcèlement

Le grand ménage continue chez Activision-Blizzard. Depuis qu’il est empêtré dans des affaires judiciaires survenues au cours de l’été, l’éditeur fait souvent les gros titres en annonçant avoir renvoyé certaines figures emblématiques de la société, qui beignaient dans des histoires de harcèlements sexuels et de discrimination. Après avoir viré les plus grosses têtes, l’éditeur annonce aujourd’hui avoir mis à la porte une vingtaine d’employés problématiques.

Le ménage continue

C’est Frances Townsend, vice-président exécutive, qui est aussi au coeur des polémiques après avoir bloqué des personnes travaillant chez Activision-Blizzard suite à son retweet d’article sur « le problème de la dénonciation », qui a annoncé cela dans un mail envoyé aux employés :

« Dans les récents mois, nous avons vu une augmentation des signalements via divers réseaux. Les gens mettent en lumières leurs préoccupations, qui date d’il y a des années à nos jours. Nous accueillons ces rapports et notre équipe a travaillé dur pour enquêter sur ces affaires, en utilisant une combinaison de ressources internes et externes […] Dans le cadre de plusieurs signalements résolus, plus de 20 personnes ont quitté Activision-Blizzard et 20 autres font face à des mesures disciplinaires. »

Townsend déclare également que d’autres mesures sont en cours chez l’éditeur, avec la mise en place d’une équipe de 22 employés chargés de veiller sur les règles d’éthique au sein de l’entreprise, ainsi qu’en encourageant les gens à signaler ce genre de comportements toxiques au sein de la société en leur offrant des vacances supplémentaires.

Si tout changement est bon à prendre, n’oublions pas qu’Activision-Blizzard est encore sous le joug d’enquêtes judiciaires, avec des procès que l’enteeprise tente d’éviter en mettant la main au portefeuille.