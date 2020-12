Acquire (Way of the Samurai, Tenchu) veut se relancer dans l’auto-édition

Alors que l’actualité jeu vidéo est au plus calme en cette période de fin d’année, Famitsu nous livre les ambitions pour l’année prochaine d’une centaine de développeurs japonais. Beaucoup nous adressent simplement leurs meilleurs vœux mais certains teasent des informations. Rien de bien folichon, certes, mais le studio Acquire fait partie des interrogés.

Bientôt des nouvelles

Takuma Endo, président de Acquire, s’est donc laissé approcher par le magazine japonais (relayé par Gematsu). Si l’on écarte la parenthèse pandémie évoquée par le créateur, celui-ci explique qu’il aimerait publier à nouveau ses propres jeux à l’avenir. Le mot-clé pour 2021 est effectivement « se relancer dans l’auto-édition ».

Connu pour l’emblématique série Tenchu, Way of the Samurai ou encore Akiba’s Trip, le studio nippon avait également co-développé Octopath Traveler avec Square Enix. Actuellement, l’équipe est à l’œuvre sur le retour de la série Gladiator, avec Gladiux, un titre à venir sur PlayStation 5 et qui n’a pas forcément convaincu les joueurs avec son premier trailer.

Dans son entrevue, Takuma Endo explique que le développement a pris du retard mais que le jeu avance à son rythme. Par ailleurs, Endo-san nous livre une information inédite : un tout nouveau jeu est en développement et sera prochainement annoncé. Il sera présenté dans le numéro du 7 janvier dans les colonnes de Famitsu.