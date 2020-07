Fairy Tail, où trouver le jeu au meilleur prix ?

Même si la grosse sortie du mois était Ghost of Tsushima, les fans de Fairy Tail attendaient avec encore plus d’impatience le RPG de Gust, qui adapte certaines des aventures de Natsu, Lucy et de toute la guilde. Etant donné que le titre sort ce 30 juillet, voyons quelle plateforme propose le prix le plus intéressant pour le jeu.

Où trouver Fairy Tail pas cher ?

 

Dans cet article, on vous propose un comparateur pour savoir où précommander et où acheter Fairy Tail au meilleur prix. Si vous cherchez le jeu à un tarif relativement intéressant, alors ce comparateur vous permettra de vous aiguiller et de connaître les enseignes en ligne qui le proposent avec une potentielle réduction. Bien sûr, il faut désactiver votre bloqueur de publicités.

Pour le moment, le titre est relativement moins cher que beaucoup d’autres jeux lors de leur sortie, puisque l’on peut facilement le trouver autour de 50€. Ainsi, Amazon le liste à ce prix là, tout comme Auchan et Leclerc et ce aussi bien sur PlayStation 4 que sur Nintendo Switch.

Une édition Guild Box était disponible il y a peu, contenant le jeu ainsi que des goodies supplémentaires, mais l’édition est vite tombée en rupture de stock sur les différentes plateformes. Nous actualiserons cet article si l’édition venait à revenir à l’achat.

Rappelons que Fairy Tail sera disponible dès le 30 juillet sur PC, PS4 et Switch. Notre test sera disponible prochainement, ainsi que nos nombreux guides et astuces qui reviendront sur les éléments clés du jeu.