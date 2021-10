Le Z Event 2021 aura lieu du 29 au 31 octobre pour soutenir Action contre la Faim

L’année dernière, l’opération du Z Event avait permis de récolter la somme record de 5 724 377 euros en faveur d’Amnesty International. L’événement sera bien entendu de retour cette année pour une nouvelle édition, qui vient d’être datée.

Les dates de l’événement

C'est l'heure ! Le #ZEVENT2021 C'est le 29-30-31 Octobre 2021 au profit d'@ACF_France , voici le trailer d'annonce. On espère vous y voir nombreux💚 pic.twitter.com/kePNIhNmOU — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

ZeratoR a annoncé la nouvelle hier en précisant les dates de cette édition 2021 du Z Event, qui aura donc lieu du 29 au 31 octobre. Pour rappel, le Z Event a pour but de récolter des dons pour des associations en réunissant des dizaines de streamers et autres invités pour des lives s’étalant sur plusieurs heures.

Cette fois-ci, le Z Event aura lieu pour amasser des dons en faveur d’Action contre la Faim. N’oubliez pas que vous pouvez déjà soutenir cette ONG en faisant un donc à n’importe quel moment sur leur site internet. Cette année, on retrouvera donc une nouvelle fois de grands noms de la scène Twitch, avec Chap, Kameto, Trinity, Jeel, Maghla, Gotaga, Doigby, Damdam et bien d’autres que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

Une nouveauté aura lieu cette année avec l’organisation d’un concert la veille de l’événement, le 28 octobre à 20h30, qui réunira des artistes comme Fianso, LEJ, ou encore Kikesa. Ce concert sera aussi diffusé sur Twitch. Vous retrouverez toutes les informations sur le site officiel de l’événement.

On espère que le record de l’année dernière pourra être égalé voire être dépassé, et on souhaite bon courage à toutes les équipes impliquées.