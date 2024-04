Yuji Naka, co-créateur de Sonic, réapparait publiquement pour accuser le producteur de Dragon Quest de mensonges

Voilà un nom que l’on ne pensait plus voir la une des gros titres de la presse, et pourtant. La carrière de Yuji Naka a pris un sacré tournant après l’échec de Balan Wonderworld, puisque l’artiste japonais a été reconnu coupable de délit d’initié lorsqu’il était chez Square Enix. Une condamnation assez lourde qui pouvait l’emmener en prison. Un destin auquel il a échappé malgré l’obligation de payer une amende considérable. Avec tout cela, on ne pensait pas voir l’intéressé reprendre la parole de sitôt sur les réseaux sociaux, mais c’est pourtant ce qu’il a fait, et d’une manière inattendue.