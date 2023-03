Yu Suzuki revient sur Virtua Fighter, mais pour des NFT

En voilà un beau, de faux espoir. Puisque Yu Suzuki ne semble pas encore être prêt à terminer la saga Shenmue, on aurait pu se dire qu’il pourrait faire revivre une autre série culte, à l’image de Virtua Fighter. Et c’est presque le cas, même si le mot « presque » est bien à souligner aussi. Le créateur japonais va bien à nouveau travailler sur la licence de jeux de combat, mais pas pour le compte de Sega, puisque c’est la plateforme OASYX (de la société Oasys) qui est en train de développer tout un metavers où l’on pourra retrouver une petite touche de Virtua Fighter.

Et sinon, un nouvel épisode ? Non ? Personne ?

On savait que Sega était intéressé à l’idée de développer des expériences utilisant la blockchain et les NFT, mais c’est via Oasys que Yu Suzuki va proposer ses NFT Virtua Fighter. Cette société, qui selon ses mots tente de développer un système blockchain écoresponsable, a reçu le support de nombreux éditeurs, comme Square Enix ou Bandai Namco, et bien évidemment Sega.

Ce sont donc 11 personnages des trois premiers épisodes de Virtua Fighter qui vont avoir droit à des NFT, le tout supervisé par Yu Suzuki :

« Grâce à mon travail de supervision sur le développement de la vision du monde unique d’OASYX, je suis ravi de combiner une technologie innovante sous la forme de NFT basés sur la blockchain, avec trois titres de la série Virtua Fighter afin de créer de nouveaux divertissements pour une communauté gaming très large. »

Voir que l’intéressé se concentre aujourd’hui sur une telle tâche tandis que Shenmue n’a toujours pas eu droit à sa fin aura sans doute de quoi faire grincer des dents. Sans parler du fait qu’on préférait sans doute tous découvrir un nouveau jeu Virtua Fighter que des NFT, mais la lubie de ces derniers n’est décidément pas encore passée au Japon.