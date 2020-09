La Xbox Series S dévoile ses capacités techniques dans une vidéo

Microsoft lâche tout. Maintenant que la Xbox Series X a son prix et sa date, et que la Xbox Series S est officialisée, le constructeur nous inonde d’informations sur ses futures machines. C’est désormais au tour de la Xbox Series S de montrer ce qu’elle a dans le ventre.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Xbox Series X ?

A travers une vidéo de plus de 8 minutes, il est possible d’apprendre tout un tas de choses sur cette machine certes moins puissante, mais qui embarquera des améliorations notables. On nous indique alors que la seule différence entre la Xbox Series S et la X sera la résolution qui sera moins élevée sur la première.

En dehors de cela, l’architecture reste similaire sur quelques points, comme le CPU 8 coeurs Zen 2 pour 3.6 GHz, mais le GPU diffère. Cela veut donc dire que la console ne sera capable d’afficher « que » du 1440p et du 120 fps, comme confirmé hier. En dehors de cela, le ray-tracing sera bien présent, la technologie Variabale Rate Shading aussi.

La Xbox Series X contiendra 10 Go de mémoire GDDR6, comme ce qu’indiquait les rumeurs. Microsoft vante également les mérites de son SSD, qui permettra de réduire considérablement le temps d’affiche des textures et les temps de chargements.

On nous donne également l’occasion de voir le Quick Resume, qui permet de basculer entre les jeux sans les arrêter. Gears 5 passe également une tête pour confirmer que son multijoueur tournera en 120 fps même sur Xbox Series S.

Tout cela permet de voir que la console a droit à des caractéristiques très intéressantes pour son prix, ce qui donnera certainement matière à réfléchir pour les joueurs lors de la sortie, prévue pour le 10 novembre.