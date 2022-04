Xbox Game Pass : Vers un abonnement à partager en famille ?

Le PlayStation Plus a amorcé sa révolution, et si cela a davantage pour but d’unifier ses services pour combler la perte de vitesse du PS Now que de réellement concurrence le Xbox Game Pass, difficile de ne pas faire de comparaisons entre les deux services. Et alors que les yeux sont braqués sur ce nouveau service, il se murmure que Microsoft pourrait « améliorer » son Game Pass dans les temps à venir, notamment en prenant exemple sur les services de VOD.

Préparez-vous à ce que l’on vous demande vos codes

C’est du moins ce qu’avance Jez Corden de Windows Central, qui déclare qu’un « Family Plan » serait en discussion pour le Xbox Game Pass. Cela voudrait dire que comme Netflix ou Disney+, Microsoft chercherait à faire en sorte que votre abonnement Xbox Game Pass puisse être partagé en famille, comme peut aussi le faire Nintendo avec son Nintendo Switch Online.

Corden avance que Microsoft souhaite mettre cela en place depuis longtemps maintenant, mais cherchait comment bien le faire afin que les royalties pour les éditeurs tiers soient versés équitablement face au « coût » généré (disons plutôt face au manque d’argent généré, puisque cela occasionne forcément des ventes en moins). Microsoft aurait alors enfin réussi ses calculs, et le service pourrait être lancé dès cette année selon l’insider.

Il déclare qu’il faudrait alors payer un palier supplémentaire pour pouvoir partager son abonnement avec 5 autres joueurs et joueuses. Certains détails restent inconnus, comme le fait de savoir si cela va se limiter au Game Pass Ultimate, ou si cela sera aussi possible avec uniquement l’abonnement console ou PC.

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes pour le moment, en attendant une déclaration officielle de la part de Microsoft.