Les jeux de début février 2024

On remarquera tout d’abord l’étrange mention de Tales of Arise dans l’article publié sur le site Xbox Wire, seulement dans le titre, puisqu’il n’est plus jamais question du jeu de Bandai Namco ensuite. Qu’il s’agisse d’une simple erreur ou d’un ajout qui a été dévoilé trop tôt, on attend maintenant des précisions. De plus, Microsoft indique que MLB The Show 24 sera disponible sur le service dès sa sortie le mois prochain.

Voici en revanche les jeux qui sont sûrs d’arriver au sein du Xbox Game Pass lors de ce début de mois de février :

Anuchard (Cloud, Console et PC) – Déjà disponible

Train Sim World 4 (Cloud, Console et PC) – 7 février

Madden NFL 24 (Console et PC) – 8 février

Resident Evil 3 (Cloud, Console et PC) – 13 février

A Little To The Left (Cloud, Console et PC) – 14 février

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console et PC) – 14 février

PlateUp! (Cloud, Console et PC) – 15 février

Et dès le 15 février, deux jeux vont quitter le Game Pass, à savoir :

Galactic Civilizations III (PC)

Opus: Echo of Starsong (Cloud, Console et PC)