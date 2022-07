Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : As Dusk Falls, MotoGP 22 et Watch Dogs 2 arrivent fin juillet

Le début du mois de juillet a été plutôt très chargé pour les abonnés au Xbox Game Pass. Avec la sortie de jeux pour occuper les enfants comme Peppa Pig et la Pat’Patrouille, aux côtés de jeux pour les plus grands comme les Yakuza, il y avait de quoi satisfaire tous les publics. Voici maintenant à quoi s’attendre pour la fin du mois de juillet pour le service.

Les jeux de fin juillet 2022

Cette fin de mois sera un peu plus timide, avec moins de titres proposés. On retrouvera cependant le jeu narratif As Dusk Falls, qui arrivera directement sur le service dès sa sortie. Si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, vous pouvez consulter notre test qui est d’ores et déjà disponible.

Voici les nouveaux jeux qui seront proposés dans le Xbox Game Pass :

As Dusk Falls (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 juillet

Watch Dogs 2 (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

MotoGP 22 (Cloud, Console & PC) – 21 juillet

Torment: Tides of Numenera (Cloud & Console) – 21 juillet

Inside (Cloud, Console & PC) – 29 juillet

Pour ce qui est des titres qui quittent le catalogue, voici ceux qui seront retirés dès le 31 juillet :