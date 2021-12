Xbox : Un nouveau festival de démos du 7 au 21 décembre

Comme on a eu l’habitude de le voir lors des grands événements de l’année, Xbox a décidé de fêter la saison des annonces avec un nouveau festival de démos. Cette fois-ci, Le [email protected] Winter Game Fest Demo Event va s’associer avec les Game Awards pour présenter un tas de nouvelles démos à découvrir sur les consoles Xbox.

Plus de 35 jeux à découvrir

Cette nouvelle édition va mettre en avant plus de 35 démos concernant des jeux Xbox One et Xbox Series, dont certaines sont inédites. Parmi ces jeux, on retrouvera par exemple :

Loot River

Death Trash

Nobody Saves the World

The Tale of Bistun

Blacktail

Cette période remplie de démos va s’étaler du 7 au 21 décembre prochain. Rappelons que ces démos sont des aperçus exclusifs de jeux encore en préparation, qui sont parfois encore très loin de leur période de sortie (donc parfois très loin d’être terminés).