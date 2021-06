Le Xbox Cloud Gaming est maintenant disponible sur PC et iOS

Le Xbox Cloud Gaming, que l’on connaissait sous le nom de xCloud, permet déjà aux utilisateurs de plateformes Android de profiter de la puissance du cloud pour jouer aux titres du Xbox Game Pass Ultimate partout où ils le souhaitent. Longtemps attendu sur PC, et aussi sur iOS, le service débarque enfin sur ces plateformes.

Le cloud s’étend et se renforce

Les possesseurs du Xbox Game Pass Ultimate peuvent donc désormais jouer à de nombreux jeux sans avoir besoin d’une machine très performante, grâce au cloud. Le service était en bêta depuis quelques mois et est enfin accessible à tous aujourd’hui.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on apprend que le jeu en cloud a été significativement boosté. Jusqu’ici, il se basait sur la puissances des consoles Xbox One S, mais c’est désormais sur la Xbox Series X que le service est désormais réglé. De quoi offrir de bien meilleures performances en jeu, avec des temps de chargement réduits, à condition d’avoir la connexion suffisante pour cela.

Rappelons que ce service devrait aussi arriver sur Xbox One pour certains jeux, à l’image de Microsoft Flight Simulator, plus tard dans l’année.