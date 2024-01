WWE 2K24 est officialisé, premières informations sur ce nouvel épisode

Quand sortira WWE 2K24 ?

Préparez-vous à entrer prochainement sur le ring puisque WWE 2K24 sera disponible dès le 8 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series. Ce nouvel épisode promet d’intégrer 200 stars au sein de son roster, de Roman Reigns à André le Géant en passant par Undertaker, et d’autres bien moins connus. Après tout, cet épisode veut rendre hommage aux légendes de ce sport et surtout à celles et ceux qui ont marqué WrestleMania, et c’est pour cela que le mode 2K Showcase des Immortels permettra de revivre les meilleurs moments de cet événement.

Quatre nouveaux types de matchs seront rajoutés, à savoir Arbitre invité spécial, Match de l’ambulance, Match du cercueil et Match du gantelet, tandis que les modes déjà existants comme les War Games, Hell in a Cell et compagnie seront de retour. Le mode Mon Ascension aura droit à deux histoires inédites avec des stars déjà créées, tandis que le mode Ma Faction devrait être plus complet que jamais.

Côté gameplay, on notera aussi quelques nouveautés comme les Super Finishers ou le mini-jeu Trading Blows, mais pas seulement. Il sera désormais possible de plonger sur ses adversaires en dehors du ring en passant par-dessus la corde extérieure, ou bien d’avoir recours à de nouvelles armes que l’on pourra lancer. Ls environnements promettent également d’être plus interactifs.

Parmi les améliorations techniques, on retrouvera des animations faciales complètement repensées, ainsi que des améliorations de caméra, comme le fait de pouvoir déplacer la caméra en direct.

Les différentes éditions de WWE 2K24

Cette année, c’est Cody Rhodes qui est à l’affiche, après John Cena et Rey Mysterio. Une mise en avant bienvenue pour le sportif, présent depuis de nombreuses années au sein de la WWE et qui est donc le visage de ce WWE 2K24. Il n’est pas le seul, puisque Bianca Belair et Rhea Ripley figurent quant à elles sur la jaquette de l’Édition Deluxe. Voici donc les différentes éditions proposées pour WWE 2K24 :

L’Édition Standard : disponible à partir de 69,99 € (74,99 € sur PS5 et Xbox Series)

: disponible à partir de 69,99 € (74,99 € sur PS5 et Xbox Series) L’Édition numérique standard Cross-Gen : disponible à 74,99 €

: disponible à 74,99 € L’Édition Deluxe : disponible à 99,99 €, contient les éléments suivants : L’Édition Standard Cross-Gen Le Nightmare Family Pack Season Pass avec 5 DLC Le MyRISE Mega-Boost et le SuperCharge La carte Ma FACTION Gold Rarity Rhea Ripley et Ma FACTION Gold Rarity Bianca Belair Tenues alternatives pour Bianca et Rhea. Un accès anticipé de trois jours

: disponible à 99,99 €, contient les éléments suivants : L’Édition 40 ans de WrestleMania : disponible à 119,99 €, contient les éléments suivants : Tout le contenu de l’Édition Deluxe Le Pack 40 ans de WrestleMania : Tenues alternatives pour : « Macho King » Randy Savage (WrestleMania 6), Rey Mysterio (WrestleMania 22), Triple H (WrestleMania 30), Charlotte Flair (WrestleMania 33) et Rhea Ripley (WrestleMania 36) Cartes Ma FACTION Gold Rarity pour ces personnages Le déblocage instantané de tous les personnages jouables du Showcase L’arène WrestleMania 40

: disponible à 119,99 €, contient les éléments suivants :