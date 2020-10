World of Warcraft Shadowlands est repoussé à la fin de l’année

L’année 2020 a été compliquée chez Blizzard, obligeant ce dernier à reporter son édition annuelle de la BlizzCon à l’année prochaine, en optant cette fois-ci pour un format numérique. Et si l’éditeur se préparait à nous offrir World of Warcraft Shadowlands dès le mois d’octobre, il semblerait que ça ne soit finalement pas le cas.

Toujours prévu pour 2020

Dans un long message publié sur le site officiel du jeu, on apprend alors que l’extension Shadowlands est reportée, et qu’elle n’arrivera que plus tard dans l’année. Aucune date n’a été annoncée pour le moment, si ce n’est que le jeu devrait bien voir le jour en 2020. Pour rappel, Shadowlands était attendu pour le 27 octobre.

La raison invoquée est celle d’un besoin de polish sur le jeu, suite aux retours des joueurs. L’équipe parle alors de corrections additionnelles qui doivent être effectuées, surtout pour la partie endgame, pour que l’extension atteigne son plein potentiel. Les joueurs pourront néanmoins télécharger un nouveau pré-patch dès le 13 octobre qui préparera le terrain pour cette extension, en attendant une nouvelle date de sortie.