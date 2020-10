World of Warcraft Shadowlands arrivera finalement le 24 novembre

En début de mois, on apprenait que World of Warcraft Shadowlands repoussait sa date de sortie à la fin de l’année, sans plus de précisions. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour avoir des nouvelles du jeu, qui communique déjà sa nouvelle date de sortie.

L’attente est presque terminée

C’est finalement le 24 novembre, à minuit tout pile chez nous, que cette nouvelle extension verra le jour. Dans un long communiqué, John Hight, producteur du jeu, remercie les fans pour leur patience et assure que l’équipe est désormais confiante à l’idée de sortir Shadowlands à la date prévue.

Find out when #Shadowlands launches in your region. 👇 pic.twitter.com/tGfrjLF2X3 — World of Warcraft (@Warcraft) October 29, 2020

Un événement de pré-lancement du jeu aura lieu le 10 novembre, et le premier raid, Castle Nathria, ouvrira ses portes le 8 décembre. Avec ces nouvelles dates, tout semble être réglé pour le jeu, qui n’aura finalement eu qu’un retard d’un petit mois.